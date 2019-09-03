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تفاصيل الوظائف في الجامعة السعودية الإلكترونية

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جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة السعودية الإلكترونية عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من السعوديين للعمل في مختلف فروع وكليات الجامعة بالمملكة على رتب محاضر ، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك من حملة الماجستير والدكتوراه.

وبحسب التفاصيل فإن التقديم يبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء 1441/01/04هـ وينتهي بتاريخ 1441/01/13هـ من خلال موقع الجامعة الإلكتروني على الرابط التالي: https://www.seu.edu.sa

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