إستخراج قطعه حديدية من أنف مريضة بالمجاردة

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

قام فريق طبي بمستشفى المجاردة العام بقيادة الدكتور/علي عبدالله الشهري استشاري جراحة الانف والاذن والحنجرة ومساعديه بالعيادة من إستخراج قطعه حديدية لمريضة تبلغ من العمر أربعة عشر عاماً، كانت تعاني من ضيق في مجرى التنفس مع اختناقات وانقطاع في النفس أثناء النوم.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فإنه وعند فحص البلعوم الأنفي بالمنظار “المرن” تبين وجود تضخم في الناميات مع اشتباه بوجود جسم غريب استدعى الى تدخل جراحي لإنتشاله من أنف المريضة ،وقد غادرت المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.

ومن جانبه أشاد مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى المجاردة العام الأستاذ حسن بن ناصر السلومي بجهود الطاقم الطبي المتابع لحالة المريضة.