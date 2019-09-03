الان تتابع شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في وزارة الصحة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت وزارة الصحة أنه في إطار السعي للاستفادة من الكوادر المؤهلة داخل الوزارة فقط عن رغبتها باستقطاب عدد من منسوبي الوزارة للعمل في عدد الإدارات والوكالات بالوزارة. وبحسب التفاصيل فإن الأقسام هي: الإدارة العامة للصحة المهنية:

– طبيب استشاري (طب مهني). – طبيب نائب أول أو نائب (طب مهني). – طبيب استشاري (صحة عامة، طب المجتمع، الطب الوقائي). – طبيب نائب أول أو نائب (صحة عامة، طب المجتمع، الطب الوقائي). – أخصائي (غير طبيب) (صحة وسلامة مهنية). – أخصائي إحصاء حيوي. الوكالة المساعدة لخدمات المستشفيات: – مسؤول إداري. – سكرتير تنفيذي. – أخصائي غير طبيب. الإدارة العامة للبحوث والدراسات: Advertisements – أخصائي أو استشاري وبائيات. – أخصائي أو استشاري صحة عامة. – أخصائي أو استشاري سياسات صحية. – أخصائي أو استشاري جودة. – أخصائي أو استشاري معلوماتية صحية. – مدير مشروع حاصل على PMP وMBA. الإدارة العامة لمتابعة الممتلكات: – إداري أو إدارية. – مراقب إنشاءات. – مساح. وللتقديم على الوظائف بالتكليف و التقديم فقط متاح لمنسوبي الوزارة بإرسال السيرة الذاتية لكل قسم: الإدارة العامة للصحة المهنية:

[email protected] الوكالة المساعدة لخدمات المستشفيات:

[email protected] الإدارة العامة للبحوث والدراسات:

[email protected] الإدارة العامة لمتابعة الممتلكات:

[email protected]

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