التعليم: اضافة أيقونة بيانات الموظف في نظام فارس

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

اتاحت وزارة التعليم ممثلة في نظام فارس إضافة رابط جديد باسم الملف الشخصي تحت صلاحية بياناتي يتمكن من خلالها أي موظف وموظفة من الاطلاع على ‏البيانات الأساسية وهي ( الاسم ، العمر ،الرقم الوظيفي ، المدير المباشر ، مقر العمل ، الادارة التعليمية ، تاريخ الميلاد، رقم الحوال والبريد الالكتروني ، المرتبة ، المستوى).

بالاضافة إلى بيانات التابعين وبيانات الحساب البنكي ،الدورات والمؤهلات ‏⁧وسنة التخرج.