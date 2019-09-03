- 1/2
- 2/2
الان تتابع التعليم: اضافة أيقونة بيانات الموظف في نظام فارس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:
اتاحت وزارة التعليم ممثلة في نظام فارس إضافة رابط جديد باسم الملف الشخصي تحت صلاحية بياناتي يتمكن من خلالها أي موظف وموظفة من الاطلاع على البيانات الأساسية وهي ( الاسم ، العمر ،الرقم الوظيفي ، المدير المباشر ، مقر العمل ، الادارة التعليمية ، تاريخ الميلاد، رقم الحوال والبريد الالكتروني ، المرتبة ، المستوى).
بالاضافة إلى بيانات التابعين وبيانات الحساب البنكي ،الدورات والمؤهلات وسنة التخرج.
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم: اضافة أيقونة بيانات الموظف في نظام فارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.