الان تتابع ولي العهد يبحث تطورات الأوضاع مع رئيس الوزراء الباكستاني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 3 ساعات - 7:55 ص, 3 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 خلال اتصال هاتفي الرياض- الخليج 365: تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة.

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