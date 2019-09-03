هدف تؤكد لم يتم إيقاف رواتب برنامج تمهير وسوف يحدث ذلك بشروط

تردد أمس على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، إيقاف رواتب تمهير وهو ما جعل هدف «صندوق تنمية الموارد البشرية»، يوضح ذلك الأمر ويرد على تلك الأخبار حيث أكد القائمين علي البرنامج أنه لا صحة لما تم تداوله بهذا الشأن، وأن المدفوعات مستمرة وتصل للمتدربين على مدار الأشهر التي يقومون بها بخوض التدريب العملي وهم على رأس العمل، وفقًا لما يقتضيه البرنامج حيث يحصلون على مبلغ 3000 ريال سعودي شهريًا.

هدف يوضح متى يتم إيقاف رواتب تمهير

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وفي ذات الإطار كشف المسئولون عن صندوق تنمية الموارد البشرية، أنه سوف يتم إيقاف رواتب برنامج تمهير في حالة واحدة وفي حالة تحقق شرط إنهاء مدة التدريب والتي تتراوح ما بين 3 أو 6 شهور، كذلك في حالة توقف المتقدم للبرنامج عن حضور التدريبات قبل انتهاء مدتها، أما غير ذلك فسوف تظل مستمرة لتخدم جميع المتقدمين من السعوديين ولتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

جدير بالذكر أن ذلك البرنامج الذي يهدف إلى إعداد كوادر من حديثي التخرج في المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى قد بدأ عام 2011، من خلال مشروع حافز وهو مستمر منذ ذلك الحين في تقديم خدماته وتحقيق أهدافه، التي يسعى إليها والتي بالفعل تتحقق مع مرور الوقت.

هذا ويتم الإعلان بشكل مستمر على وظائف من خلال تمهير بالتعاون مع هدف للسعوديين من الجنسين، والحاصلين على مؤهلات متنوعة وفي كافة مجالات العمل في الشركات الكبرى والقطاع الحكومي.