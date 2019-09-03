الأرصاد تنبه من سحب رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل العاصمة المقدسة والكامل، وتستمر الحالة حتى التاسعة مساء اليوم.

كما نبهت الهيئة إلى نشاط في الرياح السطحية، وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات المنطقة، تشمل القنفذة والليث، وتستمر حتى الـ 8 من مساء اليوم.