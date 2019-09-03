، فيديو مروّع .. لحظة مصرع مطربة إسبانية على المسرح ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
لقيت مغنية البوب الإسبانية جوانا ساينز غارسيا؛ مصرعها على مسرح بالقرب من العاصمة مدريد، وذلك بسبب انفجار جهاز للألعاب النارية في أثناء تقديم أحد عروضها الغنائية.
وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كانت ساينز؛ البالغة من العمر 30 عاماً، تقدم عرضاً غنائياً مع فرقة أوركسترا "سوبر هوليوود"، يوم الأحد، على مسرح قريب من العاصمة مدريد عندما وقع الحادث.
وحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، انفجر جهاز الألعاب النارية على خشبة المسرح وأصاب المغنية في بطنها؛ ما أدّى إلى فقدانها الوعي وسقوطها مع انطلاق صرخات ممّن حولها.
ونقل فريق الإسعاف الطبي المغنية إلى المستشفى، وتأكّدت وفاتها في وقتٍ لاحق.
وكان الحفل يحظى بمشاهدة نحو ألف متفرج في بلدة لاس بيرلاناس؛ شمال غربي مدريد.
فيديو الحادث
وتداول مستخدمون على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي لقطات يُقال إنها تظهر اللحظة التي انفجرت فيها الألعاب النارية، ما تسبّب في سقوط ساينز؛ على الأرض.
وقالت صحيفة "إل دياريو مونتانيس"، إن طبيبا وممرضة كانا من بين الجمهور حاولا إسعاف المغنية قبل وصول فريق الإسعاف الطبي.
وقال مسؤولو الدعاية بالفرقة لصحيفة "إل نورت دي كاستيلا"، إن الحادث "المؤسف" يبدو أنه بسبب عيوب تصنيع في جهاز للألعاب النارية.
03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441 09:29 AM
جهاز الألعاب النارية انفجر وأصاب المغنية في بطنها
لقيت مغنية البوب الإسبانية جوانا ساينز غارسيا؛ مصرعها على مسرح بالقرب من العاصمة مدريد، وذلك بسبب انفجار جهاز للألعاب النارية في أثناء تقديم أحد عروضها الغنائية.
وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كانت ساينز؛ البالغة من العمر 30 عاماً، تقدم عرضاً غنائياً مع فرقة أوركسترا "سوبر هوليوود"، يوم الأحد، على مسرح قريب من العاصمة مدريد عندما وقع الحادث.
وحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، انفجر جهاز الألعاب النارية على خشبة المسرح وأصاب المغنية في بطنها؛ ما أدّى إلى فقدانها الوعي وسقوطها مع انطلاق صرخات ممّن حولها.
ونقل فريق الإسعاف الطبي المغنية إلى المستشفى، وتأكّدت وفاتها في وقتٍ لاحق.
وكان الحفل يحظى بمشاهدة نحو ألف متفرج في بلدة لاس بيرلاناس؛ شمال غربي مدريد.
فيديو الحادث
وتداول مستخدمون على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي لقطات يُقال إنها تظهر اللحظة التي انفجرت فيها الألعاب النارية، ما تسبّب في سقوط ساينز؛ على الأرض.
وقالت صحيفة "إل دياريو مونتانيس"، إن طبيبا وممرضة كانا من بين الجمهور حاولا إسعاف المغنية قبل وصول فريق الإسعاف الطبي.
وقال مسؤولو الدعاية بالفرقة لصحيفة "إل نورت دي كاستيلا"، إن الحادث "المؤسف" يبدو أنه بسبب عيوب تصنيع في جهاز للألعاب النارية.
، فيديو مروّع .. لحظة مصرع مطربة إسبانية على المسرح ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مروّع .. لحظة مصرع مطربة إسبانية على المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.