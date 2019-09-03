محمد بن مسعود - الدمام - في اتصال هاتفي تلقاه من "عمران خان" تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان. جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. 03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441 08:31 AM في اتصال هاتفي تلقاه من "عمران خان" Advertisements ولي العهد يستعرض مع رئيس الوزراء الباكستاني تطورات الأوضاع في المنطقة ولي العهد يستعرض مع رئيس الوزراء الباكستاني تطورات الأوضاع في المنطقة تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان. جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. الكلمات المفتاحية ، ولي العهد يستعرض مع رئيس الوزراء الباكستاني تطورات الأوضاع في المنطقة ،

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