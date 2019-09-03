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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، الشرقية، الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).
كما توقعت الهيئة، سماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على غرب ووسط المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441 08:22 AM
تقرير الأرصاد اليومي: رعدية مصحوبة برياح نشطة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، الشرقية، الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).
كما توقعت الهيئة، سماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على غرب ووسط المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
، ثلاثاء ماطر في 8 مناطق.. بينها مكة والمدينة والرياض ،
المصدر : الخليج 365
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