أخبار الطقس | تحذيرات هيئة الأرصاد من سقوط أمطار على عدة مناطق في السعودية

قالت هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، بأنها تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وذلك على منطقة جازان في المملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى جريان السيول في بعض المناطق، مشيرة إلى ضرورة أن يأخذ المواطنين حذرهم من هذا الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة، وهذا في الوقت الذي أكدت فيه الهيئة العامة للأرصاد في المملكة بأن هذه الحالة الغير مستقرة بالنسبة للأحوال الجوية والطقس سوف تستمر حتى الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة.

وخلال هذا التقرير من موقع عرب نيوز، سوف نستعرض معاكم أخر أخبار الطقس في المملكة العربية، خاصة في ظل وجود توقعات بحدوث إضطرابات على مستوى الأحوال الجوية داخل المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في منطقة جازان على مدار اليوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر الجاري.

أخبار الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 3-8-2019

قالت هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، بأن التوقعات تشير إلى وجود أمطار متوسطة وغزيرة على بعض مناطق جازان، وعلى رأسها، محافظات الداير بني مالك، ، والطوال، والعارضة، وفيفا ، وهذا في الوقت الذي تؤكد فيه ضرورة أن يكون هناك إستعداد كامل من قبل الجهات المسؤولة لمواجهة هذه الظروف المناخية الصعبة التي تضرب تلك المناطق في هذا التوقت.

وفي السياق ذاته، قالت مديرية الدفاع المدني في مناطق جازان، بأنها قد وجهت تحذيرات إلى المواطنين وإلى المقيمين في تلك المناطق، بشأن ضرورة إتخاذ كل الحذر والحيطة حتى تمر هذه الموجة الغير مستقرة في الأحوال الجوية على خير، خلال الساعات المقبلة.

الدفاع المدني يحذر المواطنين من حالة الطقس

بحسب ما ذكرته الصحف السعودية صباح اليوم، فإن مديرية الدفاع المدني في منطقة جازان، قد أرسلت تحذيرات إلى المقيمين في المناطق المذكورة سلفًا، وذلك من أجل تحذيرهم من عدم الإقتراب من بطون الأدوية ومن مجاري السيول الموجودة في تلك المناطق، وإتباع تعليمات الدفاع المدني بكل حذافيرها، لتنجب حدوث أي مشاكل أو أزمات بسبب موجة الطقس السيء التي تضرب منطقة جازان خلال الساعات المقبلة.