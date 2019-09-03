"تعليم مكة": لا اختلاط بين طلاب وطالبات الصفوف المبكرة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أنه لا يوجد اختلاط بين طلاب الطفولة المبكرة في الفصول أو دورات المياه، وأن ما حدث هو إسناد تدريس الصفوف الأولية بنين للمعلمات.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته مساء اليوم بمجمع زبيدة التعليمي بمناسبة تدشين مدير تعليم منطقة مكة المكرمة، الدكتور أحمد الزايدي، مساء اليوم مدارس الطفولة المبكرة في المجمع، برعاية أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد القويحص.

‏‫وأفادت الإدارة بأن الهدف هو رفع الطاقة الاستيعابية لهذه المرحلة التي يجد أولياء الأمور صعوبة في تسجيل أبنائهم فيها.

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