ذكريات تُروى لأول مرة في أضخم فيلم وثائقي عن "سعود الفيصل".. الليلة

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تبُث "قناة mbc1"، مساء اليوم عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الجزءَ الأول من الفيلم الوثائقي الأضخم عن عراب السياسة الأمير الراحل سعود الفيصل.
ويتضمن الفيلم الذي يحتوي على أربعة أجزاء ويُبث كل اثنين في تمام الساعة 9:30 ليلًا بتوقيت السعودية، شهادات مصوّرة مع 40 ضيفًا وشخصية سعودية وعربية وعالمية.
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وسيتطرق الفيلم لمواقف الراحل الإنسانية وذكرياته بين دروب السياسة الوعرة، تروى لأول مرة من خلال شخصيات محلية وعالمية.
وجاء الفيلم الوثائقي الأضخم، في إطار توثيق لشخصية الراحل ودوره على مدى أربعة عقود من الزمن أمضاها في السياسة والدبلوماسية؛ حتى عُرف بأمير وعميد الدبلوماسية.
صور أهم الأحداث التاريخية في السعودية
من Microsoft News
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.