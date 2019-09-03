“كفاءة الطاقة” تمنع تداول “بطاقات النجوم” وتستبدل بها “بطاقات المستويات”

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أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة منع تداول البطاقات القديمة لكفاءة الطاقة “بطاقة النجوم” في الأسواق، واستبدال “بطاقة المستويات” بها، ابتداء من مطلع سبتمبر الحالي.

وذكر المركز أن البطاقات الجديدة تأتي على شكل “مستويات” بدلاً من “النجوم” وتوضح قدرة الجهاز على ترشيد استهلاك الطاقة.

وأضافت أن البطاقة الجديدة سيتم تطبيقها على عدد من الأجهزة الكهربائية مثل (المكيفات، والغسالات، والنشافات، والثلاجات والمجمدات، وسخانات المياه، ومنتجات الإنارة).

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يُذكر أن المركز قد ألزم منذ مطلع شهر أكتوبر 2018م المصنعين والمستوردين بتغيير وتوحيد شكل بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة على الأجهزة الكهربائية، وذلك في جميع المصانع والمنافذ الجمركية، على أن يتم منع تداول البطاقات القديمة “النجوم” في الأسواق في الأول من سبتمبر 2019م.



