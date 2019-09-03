فيس بوك تختبر إخفاء عداد الإعجابات من أسفل المنشورات

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بدأت فيس بوك اختبار خاصية جديدة تقوم بموجبها إخفاء عداد الإعجابات أسفل المنشورات بنفس الطريقة التي تقوم باختبارها على تطبيقها الآخر انستجرام في العديد من الدول حول العالم. فبدلًا من رؤية عدد الإعجابات أسفل المنشور ستظهر بعض أسماء الأصدقاء أو المعارف الذين قاموا بعمل إعجاب للمنشور دون تحديد العدد الإجمالي للإعجابات من كافة المستخدمين.

وبطبيعة الحال، فإن الميزة ربما لن تظهر بشكل رسمي قريبًا لكن المهم أن الشبكة الاجتماعية تخطط لتعديل الميزة على منصاتها.

كانت الباحثة الشهيرة في التطبيقات، جين مونشون ونغ، قد اكتشفت هذا التغير في نسخة التطبيق التجريبية من خلال رمز برمجي، وبعدها أكدت فيس بوك هذا الأمر لموقع TechCrunch وبأنها تقوم بنفس عملية الاختبار التي بدأتها على انستجرام.

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لكن حتى مع تأكيد الشركة على هذه الخطوة، فإنها لم تعلن عن البلدان التي ستشهد عملية اختبار الخاصية الجديدة للآن.

وربما يكون الأمر غريبًا للبعض، لكن الشركة تهدف من هذه الخطوة إلى جعل الإعجاب بالمنشورات يكون بناءً على قناعة المستخدم. فيس بوك تختبر إخفاء عداد الإعجابات من منشوراتها.

حيث أن هناك الكثير من المنشورات التي يُعجب بها المستخدمين بسبب عدد الإعجابات وليس القناعة التامة بمحتوى المنشور.

