سامسونج ستكشف عن هاتف Galaxy M30s ببطارية 6000mAh خلال شهر سبتمبر

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بعد تسريبات لم تستمر طويلاً بات في حكم المؤكد أن سامسونج ستكشف عن هاتف Galaxy M30s والذي يملك بطارية ضخمة بسعة 6000mAh خلال شهر سبتمبر الجاري وتحديداً يوم 18 سبتمبر.

الهاتف سيتوفر مباشرة للبيع في نفس اليوم عبر متجر أماون في الهند حيث من المتوقع أن يتم إطلاقه بسعر لايتجاوز 300 دولار أو مايعادلها بالعملة المحلية في الهند.

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بالنسبة للمواصفات فلا يوجد الكثير حول الهاتف ولكن من الواضح أن البطارية الضخمة ستكون الميزة الابرز لهذا الهاتف الذي سيعمل بمعالج Exynos من الفئة المتوسطة مع 6GB رام و 128GB ذاكرة تخزين.

سيحمل الهاتف ايضاً شاشة أموليد بحجم 6.4 إنش مع 3 كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 48mp وهناك كاميرتين أخرى غير معروفة حتى الان لكن كاميرا السيلفي ستكون بدقة 8MP.

بالتأكيد مازال هناك الكثير لنعرفه عن هذا الهاتف ولكن سنضطر للانتظار حتى يوم 18 سبتمبر لنتعرف على بقية المواصفات خصوصا فيما يتعلق بمواصفات الكاميرا والبطارية والشحن السريع وماإلى ذلك.

