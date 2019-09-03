ويندوز 10 يسيطر على أكثر من نصف حواسب ويندوز

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على الرغم من تراجع حصة ويندوز بحوالي النصف بالمئة، إلا أنه مازال يسيطر على 87.89% والأبرز أن ويندوز 10 أصبح ينتشر في أكثر من نصف حواسب ويندوز.

سبق أن أعلنت خدمة الإحصاءات Net Applications في بداية العام أن ويندوز 10 تجاوز ويندوز 7 من حيث الحصة السوقية.

وخلال الشهر الماضي حصل على نسبة نمو 2.13% لتصل حصة ويندوز 10 إلى 50.99% مقارنة ويندوز 7 الذي يقع في المركز الثاني 30.34% وبعدها ويندوز 8.1 الذي تقل حصته عن 5%.

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وينتهي الدعم الرسمي الأمني لنظام ويندوز 7 في منتصف يناير المقبل ما يجعل أمام مئات ملايين الحواسب فرصة أربعة أشهر للترقية ومواصلة الحصول على الدعم الفني الأمني، أو عليهم الدفع مقابل الحصول عليها في ويندوز 7.

وعلى مستوى باقي أنظمة التشغيل فإن نظام الماك تبلغ حصته 9.68% ولينكس حصته 1.72%.

الجدير بالذكر أن هذه الاحصائيات يتم جمعها من عينة 160 مليون حاسب تزور 40 ألف موقع ويب.

