خلاف متجدِّد بين معلم وقائد مدرسة ينتهي بمضاربة في تبوك

أدَّى خلاف متجدِّد بين معلم وقائد مدرسة في تبوك إلى وقوع مضاربة بينهما، مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، نتج عنه استدعاء الدوريات الأمنية للسيطرة على الموقف.

ومع انطلاقة العام الدراسي الجديد قام أحد المعلمين بالاعتداء على قائد مدرسة ابتدائية بحي القادسية بتبوك يوم الخميس الماضي، ما استدعى تدخُّل الدوريات الأمنية مباشرة بعد تلقيهم البلاغ من قبل قائد المدرسة.

وبدأت المضاربة باشتباك بالأيدي بين المُعلم وقائد المدرسة، بسبب قرار «ندب» المُعلم بشكل مفاجئ، إلى مدرسة أخرى لا يرغب النقل إليها، بسبب وجود عدد كبير من الطلاب بها فضلًا عن وجود طلاب آخرين تم إخلاء مدرستهم، بسبب وجود تصدعات وتشققات بها، وتبدأ الدراسة فيها من بعد صلاة الظهر إلى قُبيل أذان المغرب.

وأكَّد مصدر مسؤول بتعليم تبوك لـ «عاجل» أنَّ الحادثة وقعت خارج أسوار المدرسة وأصبحت قضية جنائية لا علاقة لتعليم تبوك بها، وهي محل متابعة من الجهات الأمنية.

وعلمت «عاجل» أنَّ إدارة شؤون المُعلمين قد باشرت العام الماضي خلافات، لم يتم حلها، بين ذات المُعلم وقائد المدرسة، من بينها «تنظيم جدول الحصص اليومي وحصص الانتظار بين المعلمين، وظلت هذه الخلافات مُتراكمة حتى حدثت هذه المشاجرة.