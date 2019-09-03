«هلال الباحة» يشارك بركن توعوي في مهرجان الرمان

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بمهرجان الرمان الوطني في نسخته الثامنة، والذي رعاه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ويستمر لمدة أسبوع، وذلك بقرية ترف رغدان.

صرَّح بذلك المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، مشيرًا إلى أنَّ فرع الهيئة، نفذ توجيه المدير العام خالد محمد الغامدي، بالمشاركة بركن توعوي تثقيفي وفرقتين إسعافيتين بجانب القيادة الميدانية، تزامنًا مع انطلاق الفعاليات، بمشاركة إدارة التطوع، وتقديم الخدمة الإسعافية والتوعية والتثقيف بالمهرجان

ووسط أجواء جميلة، ومع زخات المطر شهد افتتاح مهرجان الرمان منذ بدايته إقبالًا كبيرًا على الشراء.

Advertisements

وأوضح المشرف العام لتطبيق الباحة يحيى اليابس أنه تم استحداث المتجر الإلكتروني الخاص بمهرجان الرمان الوطني بالباحة الذي يتيح للمتصفحين الشراء إلكترونيًا عبر المتاجر المتوفرة على التطبيق، ومن ثمَّ التوصيل داخل وخارج منطقة الباحة.

وتفصيلًا تمَّ البيع عبر المتجر والشحن داخل وخارج منطقة الباحة بإجمالي ٨٢٩ كلجم، منها ما تمَّ تسليمه وتوصيله داخل المنطقة بكامل محافظاتها، وأيضًا الشحن لمدن المملكة، وكانت المنطقة الشرقية هي الأولى في المبيعات خارج المنطقة وسيتم البدء بالشحن الدولي ابتداءً من اليوم الثلاثاء.

الجدير بالذكر أنَّ المهرجان سيستمر لمدة أسبوع وتطبيق الباحة بصفته الشريك الرسمي للبيع الإلكتروني و بالتعاون مع مؤسسة ديار العز وجمعية الرمان بالباحة يسخرون جميع الإمكانيات البشرية والتقنية بمهرجان الرمان.