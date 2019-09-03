ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الباكستاني

تلقَّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة.