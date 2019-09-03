السعودية اليوم / "لزوم جماعة المسلمين" محاضرة بدعوي حائل



حائل 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل بعد غدٍ, محاضرة بعنوان "أهمية لزوم جماعة المسلمين"، وذلك بجامع الشهداء بعد صلاة المغرب.

تأتي المحاضرة ضمن مناشط المكتب التوجيهية لشهر محرم.

// انتهى //

08:37ت م

0014 حائل 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل بعد غدٍ, محاضرة بعنوان "أهمية لزوم جماعة المسلمين"، وذلك بجامع الشهداء بعد صلاة المغرب.تأتي المحاضرة ضمن مناشط المكتب التوجيهية لشهر محرم.// انتهى //08:37ت م0014



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