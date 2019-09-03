السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تنظم البرنامج الإرشادي السنوي للطالبات



جدة 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

نظمت عمادة شؤون الطلاب بشطر الطالبات في جامعة الملك عبدالعزيز، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات أمس، البرنامج الإرشادي السنوي للعام الجامعي 1441هـ، الذي تم تخصيص فعاليات اليوم الأول منه لطالبات المسار العلمي، وسط حضور تجاوز 2200 طالبة.

ويأتي البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام، ويُعقد سنوياً بتوجيه من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ووكيلة الجامعة لشطر الطالبات الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، حيث أتاحت الجامعة جميع إمكانياتها بتضافر جهود مختلف القطاعات الأكاديمية والإدارية لاستقبال الطالبات المستجدات مع بداية العام الجامعي الجديد.

وافتتح البرنامج بكلمات توجيهية لمعالي مدير الجامعة، ولوكيلة الجامعة لشطر الطالبات، كما تضمن البرنامج تعريفاً بالعمادات التي تخدم الطالبات بشكل مباشر كعمادة شؤون الطلاب ، وعمادة شؤون الطلاب لأنشطة الطالبات، وعمادة القبول والتسجيل، وعمادة التعليم عن بعد، وعمادة تقنية المعلومات، ومعهد اللغة الإنجليزية، كما قدم البرنامج تعليمات حول كيفية استخدام موقع الجامعة، إضافة إلى نظام البلاك بورد، ومن ثم فُتح باب الأسئلة أمام الطالبات المستجدات لطرح أسئلتهن والإجابة عليها من قبل المتخصصات.

وتميّز البرنامج لهذا العام بتكريم الطالبات المتفوقات الحاصلات على معدل 5 في السنة التحضيرية للعام الماضي 1440هـ البالغ عددهن 118 طالبة، والعديد من العروض

// انتهى //

08:36ت م

0013



جدة 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسنظمت عمادة شؤون الطلاب بشطر الطالبات في جامعة الملك عبدالعزيز، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات أمس، البرنامج الإرشادي السنوي للعام الجامعي 1441هـ، الذي تم تخصيص فعاليات اليوم الأول منه لطالبات المسار العلمي، وسط حضور تجاوز 2200 طالبة.ويأتي البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام، ويُعقد سنوياً بتوجيه من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ووكيلة الجامعة لشطر الطالبات الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، حيث أتاحت الجامعة جميع إمكانياتها بتضافر جهود مختلف القطاعات الأكاديمية والإدارية لاستقبال الطالبات المستجدات مع بداية العام الجامعي الجديد.وافتتح البرنامج بكلمات توجيهية لمعالي مدير الجامعة، ولوكيلة الجامعة لشطر الطالبات، كما تضمن البرنامج تعريفاً بالعمادات التي تخدم الطالبات بشكل مباشر كعمادة شؤون الطلاب ، وعمادة شؤون الطلاب لأنشطة الطالبات، وعمادة القبول والتسجيل، وعمادة التعليم عن بعد، وعمادة تقنية المعلومات، ومعهد اللغة الإنجليزية، كما قدم البرنامج تعليمات حول كيفية استخدام موقع الجامعة، إضافة إلى نظام البلاك بورد، ومن ثم فُتح باب الأسئلة أمام الطالبات المستجدات لطرح أسئلتهن والإجابة عليها من قبل المتخصصات.وتميّز البرنامج لهذا العام بتكريم الطالبات المتفوقات الحاصلات على معدل 5 في السنة التحضيرية للعام الماضي 1440هـ البالغ عددهن 118 طالبة، والعديد من العروض الرياضية والفنية التي قدّمتها طالبات النادي الرياضي، إضافة لمشهد تمثيلي يوضح بعض المخالفات التي تقع فيها الطالبات بالجامعة.// انتهى //08:36ت م0013

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تنظم البرنامج الإرشادي السنوي للطالبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.