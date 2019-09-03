السعودية اليوم / محاضرتان توعويتان بجدة غداً



جدة 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، بمحافظة جدة غداً, محاضرتين دينيتين الأولى، عقب صلاة العشاء بعنوان "وقفات مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ", بجامع عويض المطيري في حي الحرازات, فيما تُقام المحاضرة الثانية، بعد صلاة المغرب بعنوان " شرح كتاب أخصر المختصرات ", في جامع الخير بحي الجامعة.

وتأتي المحاضرتان, ضمن سلسلة الكلمات الوعظية، والدروس، والمحاضرات الدعوية التي ينظمها المركز لتبصير الناس بكل ما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم.

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08:34ت م

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