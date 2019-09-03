شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والسعودية أوقفتا معاناة الشعب اليمني جراء الانقلاب المدعوم من إيران والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، إن الإمارات والسعودية تقفان بقوة وإصرار في خندق واحد.



وأضافت صحيفة "الاتحاد" فالعلاقات بين البلدين الشقيقين تاريخية وراسخة وممتدة بين شعبيهما، وستبقى كذلك مستندة إلى الأخوة والتضامن والمصير المشترك، إضافة إلى الإرادة السياسية.

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وأضافت أن وحدة المصير والهدف، تجمع أبوظبي والرياض، فقد وقفتا سوياً يداً بيد في التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، ومنعتا بجهودهما ودعمهما للشرعية اختطاف اليمن، في الوقت الذي تقدم فيه الدولتان شتى صنوف المساعدات والمشاريع لإحداث التنمية في المدن اليمنية، ومساعدة سكانها تعليمياً وصحياً وغذائياً.

وأوضحت الصحيفة أن السعودية تلعب دوراً تاريخياً في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، يعززه ثقلها ومكانتها الدوليان، ومن هنا جاءت ثقة المجتمع الدولي بجهودها السياسية المتواصلة حتى يستتب الأمن وتنعم الشعوب بالرفاه، ووقف معاناة الشعب اليمني الذي يئن جراء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، على الشرعية.

واختتمت بالقول إن التهديدات في المنطقة، واحدة، زعزعة الأمن والاستقرار والتدخلات الخارجية في شؤون الدول، وكان آخرها زرع الفتنة بين أبناء اليمن، بعد اندحار قوى الميليشيات الانقلابية على الأرض، لكن الأطراف اليمنية أوعى من أن تنساق وراء تلك الأكاذيب، وستغلِّب المصلحة المشتركة، خاصة بعد فتح الباب مشرعاً للأطراف للحوار في المملكة

