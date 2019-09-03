أسماء الوظائف التعليمية جدارة لسنة 1441.. التفاصيل الكاملة لاستخراج الأسماء

أسماء الوظائف التعليمية جدارة إعلان يترقبه العديد من المعلمين المرشحين بينهم ذكور وإناث بالمملكة العربية السعودية، لمعرفة من ترشح للوظائف التعليمية لسنة 1440- 1441، ونوفر بالتقرير التالي جميع المعلومات اللازمة عن المكان والموقع الذي ستظهر عليه النتيجة المرتقبة، ونقدم أسماء الوظائف التعليمية جدارة طمأنة للجميع توفيرا للوقت وعناء البحث في المواقع المختلفة، لهذا تستطيع معرفة أسماء الوظائف التعليمية جدارة.

أسماء الوظائف التعليمية جدارة

أسماء الوظائف التعليمية جدارة ستعلن عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم السعودية، وفقا لما أكدته وزارة العمل المدنية السعودية خلال ردها على استفسار بشأن موعد إعلان أسماء مرشحي الوظائف التعليمية وهل ستكون عبر جدارة أو موقع وزارة التعليم، فضلا عن تأكيدها أن أسماء الوظائف التعليمية جدارة ستعلنها وزارة التعليم مساء اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمي.

ووكان بدأ التقديم أسماء الوظائف التعليمية جدارة للرجال والنساء اعتبارًا من العاشرة صباحًا من اليوم الأربعاء 17 رمضان، وكان من المقرر أن يستمر التقديم حتى الرابعة عصرًا من يوم الثلاثاء 23 رمضان، وذلك عبر موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني جدارة والذي رابطه

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معلومات عن وظائف جدارة

الوظائف التعليمية جدارة كانت أعلنتها وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، والتي وفرت 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وأكدت حاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقًا للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي المقبل 1440- 1441هـجريا.

ووقت الإعلان الرسمي أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن الوظائف المتاح التقديم عليها بلغ عددها 10456 وظيفة، منها 4953 وظيفة للرجال و5503 وظائف للنساء، مبينًا أن شغل هذه الوظائف ستكون لحاملي درجة البكالوريوس، من المجتازين لاختبار كفايات العام والتخصص، مشددا على ضرورة مناسبة الدرجة العملية والتخصص للمتقدم، إضافة إلى معادلة المؤهل الذي حصل عليه من خارج المملكة، وكذلك عدم شغله لوظيفة يوازي مستوى دخولها درجته العلمية.

كما دعا العصيمي المتحدث الرسمي للوزارة، وقتها الراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط والضوابط الخاصة بالوظائف التعليمية، وأن يكون التقديم خلال الموقع والمدة المحددين، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق، وأن يسهموا في إثراء العملية التعليمية.