افتصادى / صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية



طوكيو 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر الاسهم الياباني القياسي المؤلف من 225 سهما 29ر14 نقطة أو ما يعادل 07ر0% ليصل إلى 48ر20634 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية.

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 21ر6 نقطة، أو41ر0% ، ليصل إلى 42ر1511 نقطة.

// انتهى //

06:18ت م

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