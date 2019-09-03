سياسي /سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني



جدة 04 محرم 1441هـ الموافق 03 سبتمبر 2019م واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة.

// انتهى //

06:09ت م

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جدة 04 محرم 1441هـ الموافق 03 سبتمبر 2019م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة.// انتهى //06:09ت م0002

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