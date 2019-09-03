التسجيل في سند الزواج 1441| الشروط وأهم الخدمات المقدمة لحديثي الزواج

يعتبر التسجيل في سند الزواج 1441 وشروط التقديم في مبادرة برنامج سند محمد بن سلمان من أهم الخدمات التى تحرص المملكة العربية السعودية على دعم مواطنيها من خلال مبادرة سند الزواج 1441 التى تولاها ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة ، ويهدف من خلالها تقديم الدعم للمتزوجين حديثًا وتوفير إعانة لمساعدتهم في ظروف المعيشة، وحرصنا من موقعنا على دعم متابعيه الكرام نقدم طريقة التسجيل في سند الزواج 1441وشروط التقديم في المبادرة.

سند الزواج 1441

شروط التسجيل في برنامج سند الزواج 1441

نستعرض شروط التسجيل في برنامج سند الزواج 1441 المبادرة التى أطلقها ولى العهد السعودي محمد بن سلمان على النحو التالي:

يشترط أن يكون الزوج والزوجة حاصلين على الجنسية السعودية.

يشترط لايتخطى عمر الزوج عن 40 عام ولا تقل عن 21 عام، ولا يزيد عمر الزوجة عن 40 عام، ولا يقل عن 21 عام.

لابد أن يكون الزواج الأول للمواطنين السعوديين.

المؤهل الدراسي للمتقدم لايقل عن الثانوية العامة.

لابد عدم زيادة مدة الزواج عن عام.

عدم زيادة الراتب الشهري للمواطن عن 4000 ريال سعودي.

لابد ألا يكون مهر العروس متجاوز خمسين ألف ريال سعودي.

إعطاء الأولوية فى برنامج سند الزواج 1441 لذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام.

مبادرة سند للزواج 1441

يمكنكم مشاهدة فيديو تفاصيل مبارة سند للزواج 1441 وشروط الأهلية على النحو التالي:

طريقة التسجيل في سند الزواج 1441

إليكم خطوات تسجيل برنامج سند الزواج 1441 على النحو التالي:

الدخول على برنامج سند محمد بن سلمان الإلكتروني من هنــــــــــــــا Advertisements ادخل صفحة مبادرة سند الـزواج. اجتياز دورة الوعى المالي. كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم. التوقيع والإقرارعلى صحة البيانات. سوف يتم رسالة اعتماد الطلب.

نتابع معكم كافة التفاصيل عن التسجيل في سند الزواج 1441 تلبية لبحثكم الدائم عنها وجميع أخبار خدمات المملكة العربية السعودية من أجل دعم مواطنيها.

تحديث

100 مليون ريال عطاء «سند محمد بن سلمان» لحديثي الزواج

أعلن برنامج سند محمد بن سلمان عن صرف عطاء يصل إلي 100 مليوم ريال سعودي للمستفيدين من ميبادرة ” سند الزواج” لمساندة حديثي الزواج، والذين يبلغ عددهم أكثر من 4200 مستفيد من المبادرة.