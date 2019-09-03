أمطار رعدية ورياح متربة على 8 مناطق.. الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية، غدًا الثلاثاء، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

كما توقعت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، سماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على غرب ووسط المملكة، مشيرة إلى أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط على مناطق الشرقية، الرياض، نجران، وكذلك على الأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية من البحر الأحمر.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين.

أما عن الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تتحول مساءً إلى شمالية شرقية، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف المتر.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومناطق المملكة: