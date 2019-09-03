«تعليم حفر الباطن» توضح ملابسات مقطع فصل طالبة العزيزية وتَعد بالتحقيق

أعلن المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن إبراهيم السليمان، أنه سيتم التحقيق في مقطع فصل الطالبة أنوار خالد العنزي من مدرستها، ومحاسبة أي شخص ثبت قيامه بذلك، بعد الاستماع لوجهة نظر إدارة المدرسة؛ لاحتمال حدوث لبس في الموضوع.

وأضاف السليمان، لبرنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن المشكلة تعود إلى أن القبائل النازحة يتطلب الحاق أبنائها بالمدارس استكمال بعض الإجراءات الروتينية، مشيرًا إلى إصدار توجيه سابق من وزارة التعليم بعدم قبول هؤلاء الطلاب حتى يكملوا مسوغات التحاقهم بالمدارس والتي تتعلق بالجنسية وإثبات بطاقات الزيارة للمقيمين والزوار.

وبيَّن المتحدث الرسمي لإدارة التعليم، أن قائدي وقائدات المدارس لديهم حس تربوي وتعليمي ويستحيل أن يصدر منهم ما يسيء للعملية التربوية؛ لأنهم حملة رسالة؛ لكن قد يصدر تصرف فردي وسيتم التحقق في حالة ورود أي إساءة للطفلة؛ لكن يفترض أن نسمع وجهة نظر المدرسة فقد يكون هناك لبس في الموضوع.

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وشدد السليمان، على أن وزارة التعليم جهة تنفيذية، وسبق إبلاغ المدارس والتي أبلغت بدورها أولياء الأمور في العام الماضي، بمنع من لم يكمل أوراقه، أما الطالبة المشار إليها فسيتم التحقق من إدارة المدرسة حول ما إذا كان تم إبلاغها من عدمه، متابعًا: «لقد أعلنا أنه سيتم قبول الطلاب الذين لم يكملوا بياناتهم هذا العام وسيصدر تعميم توضيحي من الوزارة بشأن تصحيح أوضاع هؤلاء الطلاب؛ حيث وجهت بقبولهم».

وكانت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن أصدرت بيانًا توضيحيًا حول ما تردد مؤخرًا ببعض المواقع؛ بشأن منع أبناء القبائل النازحة من الالتحاق بالتعليم، وأوضحت أن إجراءات مراجعة موضوع قبول الطلاب والطالبات، سينتهي خلال المدة القريبة المقبلة؛ بفضل جهود ومتابعة من محافظ حفر الباطن، وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

وأضاف البيان، أن القبول يتم بعد استكمال الأوراق النظامية من الجهات ذات العلاقة، علمًا بأن هذا الموضوع محل اهتمام محافظ حفر الباطن وقيادات وزارة التعليم، وأشار البيان إلى أن تعليم حفر الباطن تسعد بتقديم كل التسهيلات لخدمة المواطنين والمقيمين، وفق الإجراءات النظامية والأنظمة المتبعة لذلك.