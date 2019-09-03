

الأمم المتحدة 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

أبدى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حزنه البالغ إزاء الدمار المروع الناجم عن الإعصار "دوريان" الذي ما زال يضرب كومنولث جزر البهاما.

وفي بيان صحفي صادر عن المتحدث باسمه اليوم, أعرب غوتيريش عن التضامن مع شعب وحكومة البهاما, وقال البيان الصحفي إن الأمم المتحدة ستواصل دعم جهود الإنقاذ والإنعاش الجارية التي تقودها الحكومة.

وعلى موقع تويتر أعربت رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة ماريا فرناندا إسبينوزا عن تضامنها مع جميع المتضررين بالدمار بسبب الإعصار دوريان.

وأضافت قائلة "نراقب الوضع عن كثب ونحث المجتمع الدولي على أن يكون مستعدا لتقديم المساعدة".

//انتهى//

02:04ت م

0236





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تضامن أممي مع البهاما بعد الإعصار دوريان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.