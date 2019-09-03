شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستعرض التعاون مع رئيس إدارة مسلمي القوقاز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس (الإثنين)، رئيس إدارة مسلمي القوقاز الدكتور شكر الله باشازاده.

ونقل رئيس إدارة مسلمي القوقاز، في بداية الاستقبال، لخادم الحرمين الشريفين تحيات رئيس أذربيجان إلهام علييف، فيما حمّله الملك المفدى تحياته للرئيس.

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وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بما يخدم الإسلام والمسلمين، وأهمية تعزيز تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال.

حضر الاستقبال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره نائب رئيس إدارة مسلمي القوقاز سلمان موسى، وعضو البرلمان الأذربيجاني جوانشير باشازاده.