الأمير خالد الفيصل يطلع على مشاريع الإسكان

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، وزير الإسكان ماجد الحقيل. واستمع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء إلى نبذة عن مشاريع وزارة الإسكان في المنطقة والمحافظات التابعة لها، والخطط المستقبلية فيما يخص الوحدات السكنية والأراضي المجانية والقروض العقارية.

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، وزير الإسكان ماجد الحقيل. واستمع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء إلى نبذة عن مشاريع وزارة الإسكان في المنطقة والمحافظات التابعة لها، والخطط المستقبلية فيما يخص الوحدات السكنية والأراضي المجانية والقروض العقارية.

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