شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الزامبي يستعرضان العلاقات المشتركة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في فرع الوزارة بمحافظة جدة، وزير خارجية جمهورية زامبيا جوزيف مالانجي، الذي يزور المملكة حاليا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.