شكرا لقرائتكم خبر عن أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي تصل الخرطوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مريم الصغير (الرياض)

وصلت إلى الخرطوم أمس (الإثنين)، أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الذي سيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل مواد إيوائية وطبية إلى جمهورية السودان، تمهيدا لنقلها إلى المناطق المتضررة من السيول هناك، يرافقها فريق متخصص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزير الربيعة أن الجسر الإغاثي يأتي تنفيذا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم الإغاثة العاجلة للأشقاء السودانيين الذين تعرضت بلادهم بعد دخول موسم الأمطار إلى سيول كبيرة تسببت في سقوط أبنية وقطع للطرق وزيادة في منسوب مياه النيل وتكوم برك من المياه الراكدة مما نتج عنها تكاثر الأوبئة والحشرات وتسببت في أمراض مصاحبة مثل انتشار مرض الملاريا.

وأضاف الربيعة أنه سيتم تقديم المساعدات الإغاثية للمناطق المتضررة في ولاية الخرطوم وولاية النيل الأبيض وولاية نهر النيل، وتشمل 1000 خيمة، و6000 بطانية، و2000 بساط، فضلا عن تقديم أجهزة رش مزودة بالمبيدات اللازمة لمنع انتقال الأوبئة والأمراض ومواد ومحاليل طبية تزن 5 أطنان، إضافة إلى توزيع 1500 سلة غذائية للمحتاجين تزن 111 طنا.

وأكد أن ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يؤكد الحرص على الشعب السوداني الذي يكن له الملك المفدى كل تقدير واحترام، مبينا أن هذه المساعدات تبرز الدور المحوري للمملكة على مستوى العالم في تقديم المساعدات للمحتاجين أينما كانوا بكل حيادية، سائلا المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين في خدمة الإنسانية وأن يجزي مملكة الإنسانية خير الجزاء ويرفع عن الأشقاء السودانيين هذه الجائحة.