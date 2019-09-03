شكرا لقرائتكم خبر عن المالكي: اللجنة السعودية - الإماراتية عملت على تهدئة الأوضاع في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن اللجنة السعودية - الإماراتية عملت على تهدئة الأوضاع في أكثر من محافظة يمنية.

وبين المالكي أن كافة الأطراف اليمنية عملت على تلبية دعوة التهدئة، موضحاً أن قوات سعودية وصلت إلى شبوة لتهدئة الأوضاع هناك.

وأشار المالكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بالرياض إلى إن مليشيا الحوثي تواصل العمل على الترويج لانتصارات وهمية، بينما يواصل تحالف دعم الشرعية في اليمن استهداف مخازن أسلحة وطائرات دون طيار للحوثيين في ذمار.

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وأوضح المالكي أن الحوثيين يواصلون انتهاك القوانين الدولية من خلال تخزين الطائرات المسيرة في المناطق السكنية. وأفاد العقيد الركن تركي المالكي أن 14 طائرة دون طيار حاولت استهداف مطاري جازان ونجران، وتعامل معها التحالف بهدف تحييد الاعتداءات على المدنيين، مشيراً إلى أن المليشيا الحوثية مازالت تنتهك القانون الدولي الإنساني وتستهدف البنية التحتية للمدنيين والمطارات.

ونفى المالكي مزاعم وادعاءات مليشيا الحوثي بشأن استهداف التحالف أحد السجون في مدينة دمار، وقال: ما هي إلا محض تضليل.

وأضاف: إن الموقع الذي استهدف في ذمار موقع عسكري، وأن التحالف اتخذ جميع الإجراءات لتحييد المدنيين أثناء استهداف الموقع.

كما ثمن المالكي استجابة الأطراف المعنية لوقف إطلاق النار في اليمن.