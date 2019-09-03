شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف»: لا توقف لحافز للمتقدمين في «تمهير» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أنه لن يتم إيقاف مدفوعات برنامج حافز للمنتفعين من البرنامج لمن تقدم للالتحاق ببرنامج «تمهير» للتدريب على رأس العمل، حتى يقوم المتقدم بقبول أحد عروض «تمهير» الذي يعني بالتدريب على رأس العمل، والبدء في التدريب حيث تتوقف بعدها مدفوعات «حافز» ويحل عنها مكافأة مالية من «هدف» بقيمة 3000 ريال شهرياً طوال فترة التدريب.

ويعد برنامج «تمهير» موجها للخريجين السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، ويهدف إلى تدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

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وخصص البرنامج للخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه الذين لم يعملوا بأي وظيفة خلال الأشهر الستة الأخيرة، ويتلقى المتدرب مكافأة مالية من «هدف» طوال فترة التدريب التي تتراوح بين 3/6 شهور.

و كان برنامج حافز قد أقر في عام 2011، وخصص لدعم وإعانة الباحثين عن العمل وتحفيزهم وتعزيز فرص الحصول على وظيفة مناسبه لهم، وله نوعان من العناصر هما حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، ويتم صرف مخصص مالي قدره 2000 ريال بشكل شهري لمدة 12 شهرا لدعم وتحفيز الباحثين بجدية عن العمل المستحقين للمخصص المالي وفقاً لضوابط الاستحقاق الخاصة بحافز البحث عن عمل، ولاستمرارية الحصول على هذا المخصص يتعين على الباحث استمراره ومواصلته في البحث بشكل جاد عن العمل.

والهدف الأساسي من هذا المخصص المالي هو مساعدة الباحث في الحصول على وظيفة مستدامة ومناسبة وليس الركون للمخصص كمصدر دخل ثابت.