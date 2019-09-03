شكرا لقرائتكم خبر عن 193 ألف حكم إداري أنجزتها محاكم ديوان المظالم في عام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أظهر التقرير السنوي لمحاكم ديوان المظالم للعام 1440هـ حجم الأعمال القضائية التي جرى إنجازها، ويشير التقرير إلى أن مجموع الدعاوى الواردة للمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية بلغ 215463 دعوى، بينما جرى إنجاز 213759 دعوى، وبلغ عدد الجلسات المنعقدة في عموم المحاكم 377144 جلسة، فيما بلغ عدد الأحكام التي أصدرتها محاكم الديوان 193785 حكما، مشكّلة بذلك إنجازًا قضائيًا نسبته 99% من الدعاوى الواردة، و 75% من الحجم الفعلي للعمل. يشار إلى أن عدد محاكم ديوان المظالم بلغ حتى الآن 22 محكمة، منها 5 محاكم استئناف، و 16 محكمة إدارية منتشرة بمختلف مناطق المملكة، والمحكمة الإدارية العليا، كما قرر مجلس القضاء الإداري مؤخراً إنشاء محكمة استئناف إدارية بمنطقة الجوف، ومحكمة إدارية بمحافظة الأحساء. وكان التقرير السنوي عن محاكم الديوان جرى استخراج بياناته وفقًا لعملٍ تقني إلكتروني دقيق، يُظهر من خلاله أداء جميع المحاكم ونسب إنجازها للأعمال، إذ يعد هذا العمل أحد مخرجات التحول الإلكتروني المقرر في الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020م، مما يجعل قياس الأداء ومتابعته أكثر دقة ووضوحًا، ويسهم في اتخاذ القرار تجاه النتائج المقروءة من الإحصائيات القضائية.

أظهر التقرير السنوي لمحاكم ديوان المظالم للعام 1440هـ حجم الأعمال القضائية التي جرى إنجازها، ويشير التقرير إلى أن مجموع الدعاوى الواردة للمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية بلغ 215463 دعوى، بينما جرى إنجاز 213759 دعوى، وبلغ عدد الجلسات المنعقدة في عموم المحاكم 377144 جلسة، فيما بلغ عدد الأحكام التي أصدرتها محاكم الديوان 193785 حكما، مشكّلة بذلك إنجازًا قضائيًا نسبته 99% من الدعاوى الواردة، و 75% من الحجم الفعلي للعمل. يشار إلى أن عدد محاكم ديوان المظالم بلغ حتى الآن 22 محكمة، منها 5 محاكم استئناف، و 16 محكمة إدارية منتشرة بمختلف مناطق المملكة، والمحكمة الإدارية العليا، كما قرر مجلس القضاء الإداري مؤخراً إنشاء محكمة استئناف إدارية بمنطقة الجوف، ومحكمة إدارية بمحافظة الأحساء. وكان التقرير السنوي عن محاكم الديوان جرى استخراج بياناته وفقًا لعملٍ تقني إلكتروني دقيق، يُظهر من خلاله أداء جميع المحاكم ونسب إنجازها للأعمال، إذ يعد هذا العمل أحد مخرجات التحول الإلكتروني المقرر في الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020م، مما يجعل قياس الأداء ومتابعته أكثر دقة ووضوحًا، ويسهم في اتخاذ القرار تجاه النتائج المقروءة من الإحصائيات القضائية.

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