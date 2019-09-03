شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار دوريان: القنصلية في هيوستـن تدعو السعوديين لإخلاء 13 منطقة في فلوريدا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أعلنت القنصلية السعودية في هيوستن، بمتابعة القنصل العام، قائمة بمناطق إخلاء في ولاية فلوريدا، في أعقاب إعصار دوريان، ودعت السعوديين في المناطق المخلاة للتواصل معها عبر أرقام الطوارئ: 2818890570 2819178658 2819178305، أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] وأكدت القنصلية إخلاء المواطنين المتواجدين في مقاطعة بريفارد، الذين لم يستطيعوا مغادرتها، إذ تم نقلهم وإسكانهم في مناطق آمنة وما زالت عملية الإخلاء قائمة في مقاطعة Palm- Beach لحين ضمان سلامة جميع المواطنين. وطلبت القنصلية من السعوديين المتواجدين في المناطق التي لم يعلن فيها الإخلاء، التقيد بتعليمات السلامة.

وكان إعصار دوريان ضرب جزر الباهاما، بعد أن أصبح ثاني أقوى أعاصير الأطلسي المسجلة، وتبلغ سرعة الرياح المصاحبة 295 كيلومترًا في الساعة، معادلًا قوة أعاصير غيلبرت عام 1988، وويلما عام 2005، وإعصار يوم العمال الأمريكي عام 1935.

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ويشير المركز الوطني للأعاصير إلى أن ألين عام 1980 هو أقوى أعاصير الأطلسي؛ إذ كان محملًا برياح تجاوزت سرعتها 305 كيلومترات في الساعة، غير أن دوريان هو أقوى إعصار يضرب شمال غرب جزر الباهاما.

واقترب دوريان أكثر من الولايات المتحدة، وجرى إخلاء بعض المناطق في ولاية فلوريدا، بينما تتأهب ولايات جورجيا ونورث وساوث كارولاينا لاستقبال رياح عاتية وأمطار غزيرة.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير: إن دوريان وصل أول أمس الأحد إلى اليابسة في إلبو كاي بجزر أباكو، كإعصار من الفئة الخامسة، مصحوبًا برياح بلغت سرعتها القصوى 295 كيلومترًا في الساعة، وزوابع تجاوزت سرعتها 354 كيلومترًا في الساعة. كما وصل الإعصار إلى جزيرة أباكو الكبرى قرب مارش هاربر، وتوقع المركز أن يستمر إعصار دوريان خلال الأيام الخمسة المقبلة.