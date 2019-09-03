شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" ترصد أجواء بداية الدراسة.. غابت الصيانة واختفت المقاعد! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشبراوي (جدة)

فوجئ طلاب وطالبات في جدة في أول يوم دراسي أمس الأول، بسوء التكييف في بعض المدارس، لاسيما فصول البنات، رغم حرارة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، في وقت شكت الكثيرات من عدم توفر مقاعد وطاولات، وتكدس الطالبات وغياب شبه كامل للصيانة في الفصول.

ورصدت "الخليج 365" استياء عدد كبير من المعلمين والمعلمات في عدد من المدارس، خصوصا المستأجرة، واصفين تلك المباني بأنها بيئة منفرة لضيق المساحات وسوء المكان وتهالك المبنى، إضافة إلى سوء فعالية المكيفات في جو حار ورطب في درجة حرارة تصل إلى 40 درجة، فضلا عن سوء صيانة دورات المياه.

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وبعثت وزارة التعليم أمس رسائل نصية على آلاف الجوالات قالت فيها: «ابدأ عامك الدراسي.. وواصل العمل والإنجاز، معاً نبدأ»، لكن على أرض الواقع يختلف الأمر كليا، خصوصا أن الشكاوى كثرت من تردي الصيانة ووجود أثاث مدرسي قديم (طاولات ومقاعد) مع نقص في الأعداد.

وأكد عدد من الطلاب والطالبات أن هناك نقصا، وإن كان محدودا، في بعض المناهج مثل مقرر الإنجليزي.

وفي إحدى الكليات الطبية الخاصة في جدة فوجئ الطلاب والطالبات بإغلاق (بلوك) BLOCK في سجل الطالب الدراسي بحجة عدم سداد قسط الدراسة في أول يوم دراسي للعام الجديد، وعدم السماح للطلاب بتسجيل المواد ما لم يتم سداد أول دفعة، طبقا لأنظمة الكلية.