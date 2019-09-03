شكرا لقرائتكم خبر عن حضر الطلاب وغاب النقل المدرسي! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد فراج (نجران)، عبدالله سيف (بيشة) abdullahseif @

اضطر عدد من أولياء أمور طلاب مدارس التوأمة في نجران، إلى تكبد العناء بنقل أبنائهم في سياراتهم الخاصة المكشوفة، في ظل غياب وسائل النقل، بالرغم من تأكيدات المتحدث باسم تعليم نجران جابر مدخلي، اكتمال كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب في مدارس التوأمة والتي قُدر عددها بـ 14 مدرسة مستضيفة للبنين و19 مدرسة زائرة، و16 مدرسة مستضيفة للبنات، و21 مدرسة زائرة.

وقال المواطن حمد آل مسعد، إنه قام بتوصيل ابنه إلى المدرسة ومن ثم إعادته لمنزله، على رغم التزامه بدوامه الرسمي.

وأوضح المواطن محمد صالح اليامي أنه اضطر للاستئذان من مقر عمله لتوصيل أبنائه إلى المنزل.

وقال حسين آل منصور إن متوسطة وثانوية أم القرى بحي الشرفة، والتي تضم بين جنباتها ما يفوق عن 550 طالبا لم يتم توفير مخصصاتها من النقل المدرسي، ولا يعلم أحد ما هي الأسباب في ذلك.

وطالب كل من سعيد عبدالله وجابر أحمد وصالح بن علي، إدارة تعليم نجران بتوفير وسائل النقل المناسبة لأبنائهم كي يتسنى لهم التفرغ لأعمالهم الرسمية.

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وتكرر الحال في مدارس محافظات ومراكز بيشة وتثليث وبلقرن والأمواه، إذ غاب النقل المدرسي خصوصا في مدارس البنات.

واشتكى عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات من غياب النقل المدرسي مع بداية العام الدراسي، واضطرارهم إلى نقلهم بأنفسهم، مستغربين تأخر تشغيل الحافلات المدرسية رغم قيامهم بالتسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر برنامج نور بعد طلب الشركة منهم عبر الرسائل النصية المبادرة في تسجيل الأبناء والبنات في خدمة النقل المدرسي.

وقالت مصادر لـ«الخليج 365» إن العدد المخصص لتعليم بيشة 800 حافلة مدرسية ولم يشتغل منها إلا عدد قليل لعدد من مدارس البنات فقط.

وأكد المتحدث باسم تعليم بيشة ناجي السبيعي، أن تعليم بيشة جهة إشرافية فقط على النقل المدرسي.

وتواصلت "الخليج 365" مع المدير العام لإدارة الاتصال المؤسسي بشركة تطوير النقل المدرسي الدكتور عبدالله الجريفاني للتعليق على المشكلة، إذ وعد بالرد، لكن الرد لم يصل.