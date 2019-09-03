شكرا لقرائتكم خبر عن العبدالكريم لـ«الخليج 365»: 43 ألفا في النقل المدرسي.. و130 روضة في المسار السريع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) @sami4086

أوضح مدير تعليم منطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم لـ«الخليج 365» افتتاح 21 مبنى مدرسيا جديدا، منها 8 مبانٍ تم افتتاحها مع بداية العام الدراسي، بينما استحدثت هذا العام بتعليم المدينة 66 مدرسة للطفولة المبكرة، وعدد الطلاب المستجدين للصف الأول يبلغ أكثر من 24 ألف طالب وطالبة، لافتا إلى أن هناك 130روضة ستنضم إلى المسار السريع ستخدم منطقة المدينة المنورة.

وأشار العبدالكريم إلى تسجيل 43 ألف طالب وطالبة في النقل المدرسي، والعدد قابل للزيادة إلى 45 ألفا في المدينة المنورة، بينما على مستوى المنطقة يصل العدد المتاح إلى 80 ألف طالب وطالبة.

ولفت مدير التعليم إلى جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد وانطلاق الدراسة بشكل فعلي ومتابعة اكتمال التجهيزات الأساسية، كالمقررات الدراسية والسبورات والمقاعد الدراسية، وكذلك الانتهاء من أعمال الصيانة لدورات المياه وأجهزة التكييف والبرادات والإضاءة، وإعطاء أهمية قصوى لاكتمال إعداد خطة القائد والقائدة، وجاهزية الجداول الدراسية للمعلمين والطلاب على حد سواء، وتفعيل برامج استقبال الطلاب والطالبات المستجدين من اليوم الأول من خلال برنامج الأسبوع التمهيدي للصف الأول ابتدائي مع تثبيت اللوحات الترحيبية بالطلاب وأولياء أمورهم.

وأشار العبدالكريم إلى أن مديري ومديرات مكاتب التعليم الداخلية والخارجية قاموا بالمتابعة لتحقيق البداية الجيدة والقوية لانطلاقة العام الجديد بتميز وفاعلية.