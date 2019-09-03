السعودية | “سعود”.. مقتطفات من حياة عميد الدبلوماسية العالمية سعود الفيصل في فيلم وثائقي

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عرضت قناة أم بي سي 1 الجزء الأول من الفيلم الوثائقي عن حياة الأمير سعود الفيصل ويتألف من أربعة أجزاء، ويتضمن شهادات مصورة مع نحو 40 شخصية سعودية وعربية وعالمية، منهم أمراء ورؤساء دول ورؤساء حكومات وشخصيات سياسية مؤثرة، في إطار يمزج بين التكريم والتوثيق للشخصيات البارزة في التاريخ الحديث. الوثائقي يعرض كل إثنين في التاسعة والنصف بتوقيت السعودية، يصف الفيصل الذي لُقب بأمير الدبلوماسية وعميدها، وعُرف بالخطيب المفوّه بلسان السلام، بـ”الشخصية الموسوعيّة التي أرست مبدأ السياسة في حضرة الأخلاق، وقادت سفينة الدبلوماسية السعودية على مدار أربعة عقود من الزمن، كان فيها شاهداً على أهم الصفحات وأصعبها وأنصعها من عمر الأمتين العربية والإسلامية”. أفضل أنواع الإستثمار صاحبة الشعبية والإنتشار الأكبر حول العالم أفضل أنواع الإستثمار صاحبة الشعبية والإنتشار الأكبر حول العالم Global اذا كنت من مواليد 1951 حتى 1991, يجب ان تشاهد هذا الفيديو اذا كنت من مواليد 1951 حتى 1991, يجب ان تشاهد هذا الفيديو Wealth ويتألف الفيلم من عدد كبير من المحاور الرئيسية والفرعية، الإنسانية والسياسية، إذ يجول على نشأة الفيصل ومرحلتي الصبا والجامعة، مسلطاً الضوء على هواياته، وموقفه من المرأة. كما يمثل الوثائقي تكريماً للفيصل ضمن عمل ضخم، يتضمن شهادات من كبار الشخصيات في العالم، ويسلط الضوء على التاريخ والمرحلة الزمنية التي أمضاها الفيصل في الحياة العامة، وتأثره بالأمراء. ويتطرق الى ملفات في السياسة العربية والدولية ودور الأمير فيها.