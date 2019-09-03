شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-03 الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني متابعات الخليج 365 - واس Advertisements تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.