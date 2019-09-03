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2019-09-03 فيصل بن نواف يستمع إلى مطالب واقتراحات أهالي الجوف متابعات الخليج 365 - واس Advertisements استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في صالة الاستقبال الكبرى بقصر سموه في مدينة سكاكا مساء أمس ، جموع المواطنين والمسؤولين الذين قدموا للسلام على سموه .

واستمع سموه خلال الاستقبال لمطالب واقتراحات الأهالي التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه الشخصية .

كما استقبل سمو أمير منطقة الجوف أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية، وقادة القطاعات العسكرية.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .

حضر الاستقبال معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري ووكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ووكلاء الإمارة ومحافظوا المحافظات وعدد من المسؤولين ورؤساء المراكز التابعة للمنطقة .









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