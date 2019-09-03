شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض مع رئيس الوزراء الباكستاني تطورات الأوضاع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة.



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