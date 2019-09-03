السعودية | محمد بن سلمان يبحث مع عمران خان الأوضاع في المنطقة

شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يبحث مع عمران خان الأوضاع في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة

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