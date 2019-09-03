، امرأة ميتة دماغيًّا تنجب طفلة سليمة بالتشيك ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد 117 يومًا من وفاة الأم

كشفت مصادر طبية في التشيك اليوم الاثنين أن امرأة ميتة دماغيًّا منذ نحو أربعة أشهر تمكنت من إنجاب طفلة سليمة عن طريق عملية قيصرية، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، أوضح الأطباء في المستشفى الجامعي بمدينة برنو التشيكية خلال مؤتمر صحفي أن الطفلة وُلدت في الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل الشهر الماضي، أي بعد 117 يومًا من إعلان وفاة والدتها دماغيًّا.

وقال رومان غال، رئيس قسم التخدير في المستشفى، إن هذه الطفلة التي تزن 2.13 كيلوجرام هي "واحدة من بين أثقل الأطفال الذين يولدون لنساء متوفيات دماغيًّا، وأكثرهم نضجًا".

وجرى إعلان وفاة الأم دماغيًّا بعد إصابتها بنزيف في إبريل عندما كانت في الأسبوع السادس عشر من الحمل.

وحافظ الأطباء على قلب الأم ورئتيها وكليتيها وأعضاء أخرى في حالة عمل، فيما كانوا يراقبون الجنين، وبعد الولادة فُصلت المرأة عن أجهزة الإنعاش.

وفي حالة مماثلة وُلد طفل لامرأة ميتة دماغيًّا في البرتغال عام 2016.