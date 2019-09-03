، المرحبي: أعمال ترميم "عاجة القنفذة" محدودة جدًا وخارج فناء المدرسة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ‪ أثنى على "الخليج 365" مؤكدًا أنها صحيفة عُرفت بالمهنية والمصداقية العالية

قال المتحدث الرسمي لتعليم القنفذة، محمد شار المرحبي، تعليقًا على ما نشرته "الخليج 365" بتاريخ 1سبتمبر2019م الموافق 2 من المحرم 1441هـ تحت عنوان: (أعمال الترميم تستقبل طالبات مدرسة عاجة بالقنفذة.. واستياء بين أولياء الأمور)، إن أعمال الترميم المذكورة هي تعديل في باب غرفة الحارس بجعلها خارج فناء المدرسة، ووضع ساتر لدخول وخروج الطالبات والمعلمات حفاظًا على خصوصيتهن.

وأضاف أن المدرسة تقع في الجزء الشمالي من القرية، غربها مسجد وجنوبها شارع والشرق والشمال أرض فضاء، كما أن المدرسة تضم عددًا ليس بالقليل من الحجرات الدراسية والمعامل المجهزة؛ كونها تحوي مرحلتين متوسطة وثانوية وليس هناك أي نوع من الترميم أو دهن جدران المدرسة الداخلية.

وشدد "تعليم القنفذة" على أهمية التأكد من صحة أي خبر قبل نشره، مشيدًا بـ"الخليج 365"؛ باعتبارها صحيفة عُرفت بالمهنية والمصداقية العالية.



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