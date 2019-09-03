، "التخصصات الصحية" تعتمد 30 ساعة تعليمية للمشاركين في مؤتمر العلاج الطبيعي ،

محمد بن مسعود - الدمام - يُقام خلال الفترة من 6 – 8 سبتمبر الجاري بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 30 ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين في فعاليات المؤتمر الثالث للجمعية السعودية للعلاج الطبيعي الذي يُقام خلال الفترة من 6 – 8 سبتمبر 2019م في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية للعلاج الطبيعي الدكتور علي البراتي أن المؤتمر سيُعقد بالتزامن مع اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، ويشارك فيه نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين بهدف تبادل المعارف والعلوم في مجالات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي على المستويات الأكاديمية والسريرية والمهنية.

من جانب آخر أشارت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة رفيف الجريفاني إلى أن من أهم محاور المؤتمر بحث آخر مستجدات وأبحاث العلاج الطبيعي، والاطلاع على أهم التقنيات الحديثة في جميع تخصصات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، كما سيناقش المؤتمر من خلال جلسات علمية متخصصة في مختلف تخصصات العلاج الطبيعي الفرعية ومنها أمراض الجهاز الهيكلي العظمي، وصحة المرأة، والأمراض السرطانية والوذمة الليمفاوية، والأمراض العصبية، وأمراض القلب والجهاز التنفسي، وأمراض الأطفال، والإصابات الرياضية وطرق تأهيلها.

ودعت الدكتورة "الجريفاني" الممارسين الصحيين من أكاديميين ومهنيين والمهتمين بالعلاج الطبيعي والتأهيل للمشاركة في المؤتمر.

يُشار إلى أن الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي هي إحدى الجمعيات العلمية الطبية التابعة لجامعة الملك سعود وحاصلة على تقييم (أ) في كفاءة أداء الجمعيات.

وتضم الجمعية 12 فرعًا متوزعة في جميع مناطق المملكة، وينتمي للجمعية نحو 1500 عضو.